Mavi Vatan-2026 Tatbikatı devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla sürdüğünü duyurdu. Tatbikat kapsamında çeşitli askeri eğitimin yanı sıra mayın tespiti, hava savunma çalışmaları ve amfibi saldırı tatbikatları gerçekleştiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, tatbikatın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla devam ettiği belirtildi.

Tatbikat kapsamında, seyir ve gemicilik eğitimlerinin de icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"4 Nisan'da, Asimetrik Tehdit Altında Liman Çıkışı, Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası, Çok Sığ Suda Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı, Seri Atımlı Toplarla Su Üstü Atışları, 5 Nisan'da Kara Bombardımanı Atışları, Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı, Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası, Muharip Olmayanların Tahliyesi, Su Üstü Atışları, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri gerçekleştirildi. Ayrıca 6 Nisan'da Kara Bombardımanı Atışları, Amfibi Hücum Harekatı Eğitimleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ların Muhabere Rolesi Olarak Kullanımı, Hava Savunma Harbi Eğitimleri icra ediliyor."

Açıklamada, tatbikat kapsamında yarın "Denizde Akaryakıt İkmali", "Amfibi Hücum Harekatı Eğitimleri", "Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri", "Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası" ve "Hava Temaslarının Takibi ve Hava Savunma Eğitimi"nin yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
