Haberler

MSB: Mavi Vatan 2026 Tatbikatı devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, 3-9 Nisan tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Mavi Vatan 2026 Tatbikatı ile ilgili detayları paylaştı. Eğitimler kapsamında çeşitli askeri senaryolar ve tatbikatlar icra ediliyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 3-9 Nisan tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Mavi Vatan 2026 Tatbikatı'nın devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Mavi Vatan 2026 Tatbikatı kapsamında, seyir ve gemicilik eğitimlerinin yanı sıra 4 Nisan'da 'Asimetrik tehdit altında liman çıkışı', 'Karadeniz'de sürüklenen mayının tespiti ve imhası', 'Çok sığ suda mayın karşı tedbirleri harekatı', 'Seri atımlı toplarla su üstü atışları', 5 Nisan'da 'Kara bombardımanı atışları', 'Mayın karşı tedbirleri harekatı', 'Karadeniz'de sürüklenen mayının tespiti ve imhası', 'Muharip olmayanların tahliyesi', 'Su üstü atışları', 'Denizaltı savunma harbi eğitimleri' gerçekleştirildi. Ayrıca 6 Nisan'da 'Kara bombardımanı atışları', 'Amfibi hücum harekatı eğitimleri', 'ANKA ve AKSUNGUR İHA'ların muhabere rolesi olarak kullanımı', 'Hava savunma harbi eğitimleri' gerçekleştiriliyor. 7 Nisan'da ise 'Denizde akaryakıt ikmali', 'Amfibi hücum harekatı eğitimleri', 'Denizaltı savunma harbi eğitimleri', 'Karadeniz'de sürüklenen mayının tespiti ve imhası', 'Hava temaslarının takibi ve hava savunma eğitimi' icra edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

