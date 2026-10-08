Mavi Nil eyaletinin Demazin kentinde HDK'nin İHA saldırılarında 4 sivil öldü

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HARTUM/ Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinin başkenti Demazin'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 4 sivil öldü, onlarca kişi yaralandı.

Sudanlı insan hakları kuruluşu Acil Durum Avukatları Komitesinden yapılan açıklamada, HDK'ye ait İHA'ların Demazin'deki evler ve bir caminin de aralarında bulunduğu sivil alanları hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Hicra Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 4 kadının yaşamını yitirdiği, onlarca sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil alanlara yönelik saldırıların devam etmesine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, sivillerin ve sivil yapıların kasıtlı olarak hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali olduğu vurgulandı.

Komite, saldırıların derhal durdurulması ve sorumluların hesap vermesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Mavi Nil Sivil Toplum Girişiminden yapılan açıklamada ise HDK ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) Demazin'deki yerleşim yerlerine İHA'larla düzenlediği saldırı kınandı.

Açıklamada, sivil alanların ve ibadethanelerin hedef alınmasından derin endişe duyulduğu ifade edildi.

HDK'den saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sudanlı yetkililer ve insan hakları kuruluşları, HDK'yi daha önce de sivilleri hedef almakla suçlamış, HDK ise bu suçlamaları reddetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Sudan'da ocak-haziran döneminde düzenlenen İHA saldırılarında 1100 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında, HDK'nin orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlığın ardından çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin Kuzey, Batı ve Güney Kordofan eyaletlerinde de Ekim 2025'ten bu yana ordu ile HDK arasında çatışmalar devam ediyor.

BM ve uluslararası kuruluşların verilerine göre çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA