Haberler

Mavi Nil eyaletinin Demazin kentinde HDK'nin İHA saldırılarında 4 sivil öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan'ın Mavi Nil eyaletinin başkenti Demazin'de HDK'nin İHA saldırılarında 4 sivil öldü, onlarca kişi yaralandı. Acil Durum Avukatları Komitesi, Hicra Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 4 kadının öldüğünü belirterek saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

HARTUM/ Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinin başkenti Demazin'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 4 sivil öldü, onlarca kişi yaralandı.

Sudanlı insan hakları kuruluşu Acil Durum Avukatları Komitesinden yapılan açıklamada, HDK'ye ait İHA'ların Demazin'deki evler ve bir caminin de aralarında bulunduğu sivil alanları hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Hicra Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 4 kadının yaşamını yitirdiği, onlarca sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil alanlara yönelik saldırıların devam etmesine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, sivillerin ve sivil yapıların kasıtlı olarak hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali olduğu vurgulandı.

Komite, saldırıların derhal durdurulması ve sorumluların hesap vermesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Mavi Nil Sivil Toplum Girişiminden yapılan açıklamada ise HDK ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) Demazin'deki yerleşim yerlerine İHA'larla düzenlediği saldırı kınandı.

Açıklamada, sivil alanların ve ibadethanelerin hedef alınmasından derin endişe duyulduğu ifade edildi.

HDK'den saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sudanlı yetkililer ve insan hakları kuruluşları, HDK'yi daha önce de sivilleri hedef almakla suçlamış, HDK ise bu suçlamaları reddetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Sudan'da ocak-haziran döneminde düzenlenen İHA saldırılarında 1100 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında, HDK'nin orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlığın ardından çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin Kuzey, Batı ve Güney Kordofan eyaletlerinde de Ekim 2025'ten bu yana ordu ile HDK arasında çatışmalar devam ediyor.

BM ve uluslararası kuruluşların verilerine göre çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçili hesabını neden kapattığını açıkladı: Canım öyle istedi

5 milyon takipçili hesabını kapatmıştı! Nedenini açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Suriye, Yemen'e 20 bine yakın asker gönderiyor

Korkulan oldu! Komşu savaşa katılıyor
Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem: Saat 5'ten sonra çiğ sebze meyve yok

Edis formunun sırrını açıkladı! Saat 5'ten sonra yasak
Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

4 yıl süren sessiz kabus! Video internete düşünce polis düğmeye bastı
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

İstanbul'daki faciadan ilk görüntüler! Çığlıklar yürekleri dağladı
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

Ortaokuldaki dehşette yeni ayrıntı! Saldırıdan önce bakın ne demiş
TBMM'de Yusuf Beyazıt Başkan Vekilliğine, Mehmet Taytak İdare Amirliğine seçildi

TBMM'de seçim günü! Birçok isme yeni görev