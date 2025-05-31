"Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Kütahya'da anıldı

'Mavi Marmara' saldırısında hayatını kaybedenler Kütahya'da anıldı
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Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP), İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 15. yılında, saldırıda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP), İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 15. yılında, saldırıda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Zafer Meydanı'nda bir araya gelen grup, Türk ve Filistin bayrakları ile "Her Adım Gazze ve Kudüs İçin" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan KÜSİDAP Başkan Yardımcısı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, 2010 yılında İsrail tarafından Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiye uluslararası sularda saldırıda bulunulduğunu hatırlattı.

İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmünün yıllardır sürdüğünü belirten Yenipazar, şunları kaydetti:

"İsrail, hiçbir şekilde müdahale hakkı olmayan bir yerdeyken, hukuk tanımadan 15 yıl önce bu filoya, bu filonun başındaki Mavi Marmara gemisine saldırdı. Bu gemide Türkiye'den ve dünyanın değişik ülkelerinden farklı inançlara, farklı dillere, kültürlere, farklı ırklara, milliyetlere sahip olan insanlık onurunu taşıyan insanlar bu saldırı karşısında zaten herhangi bir savunma imkanları söz konusu olmadığından dolayı çaresizce elleriyle füzelerle ve en gelişmiş silahlarla yapılan saldırılara karşı koymaya çalıştılar. Nihayetinde 10 kardeşimiz şehit oldu. 60'a yakın kardeşimiz de ağır yaralandı. Üzerinden 15 yıl geçti ama biz bu olayı unutmadık. Dünya da bu olayı unutmadı. Elhamdülillah bu filo en nihayetinde Türkiye'den yola çıktı. Dünyanın gözünden kaçırılan bir büyük zulmü 15 yıl önce gündeme taşıdı."

Açıklamanın ardından şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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