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İnkumu Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı

İnkumu Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı
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Bartın'ın turistik İnkumu Plajı, sıcak havanın etkisiyle hafta sonu çevre illerden gelen tatilcilerle doldu. Yoğunluk nedeniyle araç kuyrukları oluşurken, ziyaretçiler deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Bartın'ın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan mavi bayraklı İnkumu Plajı, hafta sonunda çok sayıda tatilci ağırladı.

Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, çevre illerden plaja geldi. Yoğunluk nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu.

Sahili dolduran tatilcilerden bazıları Karadeniz'in serin sularında yüzerek serinlerken, bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

İnkumu Plajı, doğal yapısı, ulaşım kolaylığı ve mavi bayraklı olması dolayısıyla yaz aylarında tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA
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