MAÜ'de Bahar Şenlikleri Başlıyor

ARTUKLU, MARDİN (Bültenler) - 11-13 Mayıs tarihlerinde 13.00 – 23.00 saatleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs alanında gerçekleştirilecek olan Bahar Şenlikleri ve Mezuniyet Töreni etkinliklerinde birbirinden heyecanlı etkinliklerin ve konser programlarının yer aldığı bildirildi.

Mardin Artuklu ÜniversitesiBasın Müşavirliği tarafından verilen bilgiye göre;

11 Mayıs2022 tarihinde saat 13.00'da şenlik açılışı ile başlayacak olan Bahar Şenlikleri ve Mezuniyet TöreniEtkinliklerinde;öğrenciler ile gerçekleştirilecek olan pano boyama ve spor yarışmaları, Hat, Seramik, Çini ve Tezhipatölyeleri, bisiklet turları, uçurtma şenlikleri, stafet yarışları, açık mikrofon yetenek yarışması, öğrenci kulüpleri stant etkinlikleri ve halk oyunları etkinliklerinin yanı sıra halka açık olarak gerçekleştirilecek olan Mustafa Ceceli, Cem Karaboğa ve Serdar Örnek Konserlerinin düzenleneceği bildirildi.

11 Mayıs Çarşamba saat:20.00'da Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs alanındahalka açık olarak düzenlenecek olan Mustafa Ceceli konser programı için 15 Temmuz Demokrasi ve ŞehitlerParkındansaat: 16.00'dan itibaren ring hizmeti (ücretsiz servis aracı) verileceği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, 'Bahar Şenlikleri ve Mezuniyet Töreni'programı kapsamında 13 Mayıs tarihinde Spor MüsabakalarıÖdül Töreni ile Toplu Mezuniyetve Kep Atma Törenine mezun olan öğrencilerin ailelerinin de davet edildiği belirtildi.

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