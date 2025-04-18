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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Adı Maltepe'deki Kaykay Pistine Verildi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı içerisindeki kaykay pistine verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Maltepe'deki kaykay pistine verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü Mecliste, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazarda bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının bir yere verilmesi görüşüldü.

Bu kapsamda, ailesinin de isteğiyle Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı içerisinde yer alan kaykay pistine Minguzzi'nin adının verilmesi önerildi.

Mecliste yapılan oylamada, Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı içerisinde yer alan kaykay pistine verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

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Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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