Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim
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Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi düzenleyerek adalet talep etti. Eyleme katılan şarkıcı Ece Seçkin de destek verdi.

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile farklı olaylarda çocuklarını kaybeden aileler, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi düzenledi.

Kadıköy'de 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava süreci devam ederken, annesi Yasemin Minguzzi Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi başlattı.

OTURMA EYLEMİNE BÜYÜK DESTEK

Eylemin ikinci gününde şarkıcı Ece Seçkin ile çocuklarını farklı olaylarda kaybeden aileler de Minguzzi'ye destek vermek için meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan eylemde, 'Mattia Ahmet için adalet', 'Bireysel silahlanmaya hayır' sloganları atıldı.

"ERTELENSE DE GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEYECEĞİM"

Yasemin Minguzzi ve diğer ailelere destek olma amacıyla meydana gelen şarkıcı Ece Seçkin, Yasemin Minguzzi'nin yazmış olduğu metni okudu.

Okunan metinde "Canımız yanarken, taş keserken kimilerinin de mide kaldıracağı leş bir figür hummasına tutulduğunu görüyorsunuz. Sosyal medyada iki satır yazıyla destek istiyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor, çok büyük bir çaresizlik bu katlanılması çok büyük bir acı.

Düşünün ki narkoz olmadan anestezi. Anestezi yapılmadan diri diri ameliyat edildiğinizi düşünün, bilinciniz açık her gün her gün bu acıyı tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Şahsen kimseye bir minnet borcum yok, yanımda olan halk dışında kimseye teşekkürü borçlu değilim. Kimsenin önünde eğilecek bir vaziyetimde yok çok şükür. Ne var biliyor musunuz? Bu aileye bir can borcu var, adalet borcu var. 2027'ye de ertelense gündemden düşürmeyeceğim" ifadeleri yer aldı.

Metnin okunmasının ardından konuşan Yasemin Minguzzi, dava süreci devam ederken aldıkları tehdit mesajlarını da okudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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