Mattia Ahmet Minguzzi davasında tahliye kararına istinaf başvurusundaki gerekçe ortaya çıktı

KADIKÖY'de Mattia Ahmet Minguzzi 'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan beraat ve tahliyelerine hükmedilen sanık M.A.D. ve A.Ö. hakkında yapılan istinaf başvurusunun gerekçesi ortaya çıktı. Savcılık, sanıkların olayda, 'Asli faillerin suç işleme iradesini kuvvetlendirdiklerini ve cesaretlendirdikleri', 'Maktulün karşı koyma iradesini zayıflattıkları' nı belirterek haklarındaki kararın usule aykırı olduğunu aktararak kaldırılmasını talep etti.

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 21 Ekim Salı günü görülen karar duruşmasında mahkeme, B.B. ve U.B.'nin 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan en üst hadden, 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti; cezalarda indirim uygulanmadı. Mahkeme, diğer tutuklu sanıklar M.A.D. ve A.Ö.'nün 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' dan beraatlerine karar verip tahliyelerine hükmetti. Karar sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı istinafa başvurmuştu.

'SUÇ İŞLEME KARARINI KUVVETLENDİRDİLER'

Bölge Adliye Mahkemesi'ne savcının sunduğu istinaf dilekçesinde, olay günü B.B., U.B., A.Ö. ve M.A.D.'nin sabah saatlerinde Kadıköy Salı Pazarı'na geldiği, orada bulunan bir parkta ateşin etrafında bulunduktan sonra pazar içine girdikleri ve gezmeye başladıkları aktarıldı. Maktulle sanıkların 3 kez karşılaştıkları belirtildi. İlk tartışmanın B.B.'nin Mattia'nın omzuna çarpmasıyla başladığı B.B.'nin 'Bisiklet çetesi' diyerek laf attığı, maktulün de 'Bisiklet çetesi değil kaykay kardeşim' demesi sonrasında B.B.'nin 'Ben senin nereden kardeşin oluyorum, seni deşerim' diyerek maktulü ittiği ve tarafların çevredekilerin araya girmesine rağmen B.B.'nin husumet beslemeye devam ettiği ve yanındaki diğer çocuklarla birlikte maktulü aramaya başladığı kaydedildi. Saat 08.18 sıralarında yeniden karşılaştıklarında, B.B.'nin Mattia Ahmet Minguzzi'nin arkasından yaklaşarak yumruk attığı, maktul'ün B.B.'yi iteklemeye çalıştığı esnafların araya girerek B.B.'yi uzaklaştırdığı ancak öfkesinin devam ettiği kamera kayıtlarında sabit olduğu kaydedildi. Sanıkların birlikte saat 08.20 sıralarında yeniden karşılaştıklarında, B.B.'nin emanette kayıtlı bıçakla 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'ye 6 kez arkadan vurduğu, U.B.'nin tekme attığı, diğer 2 çocuğun ise müdahale etmeden olay yerinde bulunarak eylemi kolaylaştırdığı ifade edildi. Sanık A.Ö. ve M.A.D., 3 karşılaşmada da eylemi sonlandırmak için hiçbir girişimde bulunmadığı, suçun işlenmesine katkı sağladığı, maktulün karşısında kalabalık bir grup oluşturarak onun direnme iradesini zayıflattığı aktarıldı. Sanık B.B. U.B.'nin eylemin asıl ve müşterek fail olduğu, A.Ö. ve M.A.D.'nin ise yardım eden sıfatıyla cezalandırılmaları istendi.

'YARDIM EDEN SIFATIYLA SORUMLU OLMALILAR'

Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan istinaf dilekçesinde, olay günü sanıklar A.Ö. ve M.A.D. açısından 'Suçun işlenmesinde kullanılan araçları temin etmek, suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında maddi yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak, suç işlemeye teşvik etmek, suç işleme kararını kuvvetlendirmek, suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaad etmek, suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek' eylemlerinde bulundukları ve haklarında her türlü kuşkudan uzak şekilde, mahkumiyete yeterli delillerle sabit olmadığı gerekçesiyle yasaya aykırı olarak beraat kararı verdiği anlaşıldığı kaydedildi. A.Ö. ve M.A.D.'nin, ilk tartışmanın olduğu andan itibaren diğer 2 asli failin yanlarında bulunmuş olup onlarla birlikte planlı bir şekilde eylemden sonra da kaçtıkları, pazar içerisindeki kamera görüntüleri ve metrobüs durağındaki görüntülerden de izlendiği üzere A.Ö. ve M.A.D.'nin, müşterek failler tarafından hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ve vuku bulan olaylara müdahale etmedikleri gibi onların yanlarında bulunarak destek oldukları, maktulü ve arkadaşlarını pazar içinde aramaya devam ederek müşterek faillerin suç işleme kararlarını kuvvetlendirdikleri ve onları cesaretlendirdikleri tüm dosya kapsamından anlaşıldığı da yer aldı.

'BERAAT KARARI USUL VE YASAYA AYKIRI'

Dilekçede, 5237 Sayılı TCK'nın 62. maddesinde tanımlı takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması sanıkların savunmalarının aksine haksız tahrik şartları da oluşmadığından haklarında indirim uygulanmaması talep olunmakla birlikte ilgili sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmaları mütalaa olunduğu, mahkemenin ise mütalaamıza uygun olarak B.B. ve U.B. üst hadden ceza tayininde bulunduğu kaydedildi. Yardım eden sıfatıyla cezalandırılmaları talep edilen A.Ö. ve M.A.D. açısından ise TCK 39. maddesi kapsamında kaldığı ve 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçuna yardım eden sıfatıyla iştirakleri bulundukları yer aldı. Sanıkların, diğer sanık B.B. ve U.B.'nin suç işleme iradesini kuvvetlendirdikleri, onları cesaretlendirdikleri, maktulün karşı koyma iradesini zayıflattıkları her türlü kuşkudan uzak bu kapsamda sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerekirken, haklarında beraat ve tahliye kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek istinafen kaldırılmasını talep edildi.