Mattia Ahmet'in Anısına Edirne'de Duvar Sanatı

Mattia Ahmet'in Anısına Edirne'de Duvar Sanatı
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Mattia Ahmet'in Anısına Edirne'de Duvar Sanatı
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Azerbaycan asıllı Türk ressam Hatai Abdullayev, İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini ve kaykayını Edirne'deki bir duvara resmederek dikkatleri bu trajediye çekti. Sanatçının çalışmalarını paylaştığı sosyal medya gönderisi büyük ilgi gördü.

Mattia Ahmet ve kaykayı Edirne'de bir duvara resmedildi

EDİRNE - Türkiye'de ve Edirne'de yaşanan bir çok toplumsal olaylarını Edirne'de yaptığı çalışmalarla tanınan Azerbaycan asıllı Türk ressam Hatai Abdullayev, bu defa da 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresi ve kaykayını Edirne'deki bir duvara çizerek bu yaşanan trajediye dikkat çekti.

Ressam Hatai Abdullayev, İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bıçaklı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresi ve kaykayını, Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir istinat duvarına çizmeye başladı ve o anları resmederken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ressam Hatai Abdullayev Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın portresini duvara resmileştirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Güncel
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