ABD'li oyuncu Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Matthew Perry'nin ketaminle bağlantılı ölümüne ilişkin yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıç Sherilyn Peace Garnett, Perry'nin ölümüyle alakalı geçen yıl eylül ayında hakkındaki suçlamaları kabul eden sanık Jasveen Sangha ile ilgili kararını açıkladı.

Uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 42 yaşındaki Sangha, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sangha, Eylül 2025'te "uyuşturucu suçlarının işlendiği mekanı işletmek, ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açan ketaminin dağıtımı" suçlamalarını kabul etmişti.

Dava belgelerine göre çevresinde "ketamin kraliçesi" olarak bilinen Sangha ve olayla bağlantılı 4 kişi hakkında Ağustos 2024'te iddianame hazırlanmıştı.

Ketaminin dağıtımına ilişkin hakkındaki suçlamaları kabul eden doktor Salvador Plasencia, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Perry'nin ölümüne ilişkin davada "ketamin dağıtımı için komplo kurmak" suçlamasını kabul eden Mark Chavez'e ise 3 yıl denetimli serbestlik, 8 ay ev hapsi ve 300 saat kamu hizmeti cezası verilmişti.

Olayla bağlantılı suçlamaları kabul eden Kenneth Iwamasa ve Erik Fleming hakkında ise gelecek aylarda karar alınacak.

Perry, uzun yıllardır bağımlılıkla mücadele ediyordu

"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti.

Daha önce Emmy ödülüne de aday gösterilen oyuncu, 2022'de yayımlanan biyografisinde "bağımlılıkla" uzun yıllar süren mücadelesine de değinmişti.

Perry'nin Aralık 2023'te yayımlanan otopsi sonuçlarına göre de oyuncunun anestezik ketamin kullanımının ardından havuzda boğularak öldüğü tespit edilmişti.

Raporda, koroner atardamar hastalığı ve opioid bağımlılığını tedavi etmek amacıyla kullanılan Buprenorfin'in de oyuncunun ölümünde rol oynadığı belirtilmişti.

Perry'nin yakınları, soruşturmayı yürüten yetkililere oyuncuya depresyon ve kaygı bozukluğu için "ketamin infüzyon terapisi" adı verilen tedavinin uygulandığını, otopsi doktoru ise Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin ameliyat sırasında kullanılan genel anestezi seviyesinde olduğunu açıklamıştı.

Polis, 2024 yılının mayıs ayında Perry'nin ölümüne neden olan ketamine nasıl ulaştığına dair soruşturma başlatmıştı.