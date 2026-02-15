"Masumiyet Müzesi" Dizisi Kitap Satışlarını Artırdı

Hilal Solmaz

(İSTANBUL) - Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un ünlü romanı Masumiyet Müzesi'nin dizi uyarlaması yayınlandığı ilk haftada kitapseverlerde heyecan dalgası yarattı. İzleyicilerin diziyi keşfetmesiyle birlikte çevrim içi aramalarda ve satışlarda ciddi artışlar kaydedildi; bazı satış platformlarında kitap stokları hızla tükendi.

Hepsiburada verilerine göre, dizinin yayın tarihinin açıklanmasından bu yana geçen beş haftalık süreçte kitap aramaları yüzde 641, satışlar yüzde 406 yükseldi. Dizinin yayına girdiği 13 Şubat günü kitaba olan talep zirveye ulaşarak satışlarda önceki haftaya göre yüzde 885 artış görüldü. Aramalarda ise haftalık bazda yüzde 1528'lik rekor sıçrama kaydedildi.

Oyuncular ve yönetmen: Edebiyattan ekrana güçlü buluşma

Ekran uyarlamasının başarıya ulaşmasında oyuncu kadrosunun performansı ve yönetmenin vizyonu önemli rol oynadı. Başrolde Kemal karakterini Selahattin Paşalı, Füsun rolünü ise Eylül Lize Kandemir canlandırıyor. Dizide Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda ise Türkiye televizyonunun deneyimli isimlerinden Zeynep Günay yer alıyor. Günay, büyük bir edebi eseri perdeye taşımayı "ürkütücü ama bir o kadar ödüllendirici bir süreç" olarak tanımlıyor ve Pamuk'un setlerdeki varlığının prodüksiyona büyük bir güven verdiğini söylüyor.

Senaryonun arkasında ise Ertan Kurtulan, yapımcılığını ise Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım bulunuyor. 9 bölümden oluşan dizi, 1970'lerin İstanbul atmosferini güçlü bir görsel estetikle yeniden yaratıyor.

Ekran etkisi okur alışkanlıklarını değiştiriyor

Dizinin izleyiciyle buluşmasının ardından kitap satışlarındaki artış, ekran uyarlamalarının edebiyat ürünlerine olan talebi doğrudan artırabildiğini gösteriyor. Masumiyet Müzesi, sadece klasik okur kitlesini değil, yeni kuşak izleyicileri de romanla buluşturarak yayın sonrası kitap raflarını yeniden canlandırdı.

İlgi sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmadı; İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi illerden de yüksek talep geldi. Okuyucuların yaklaşık yüzde 70'ini kadınlar, yüzde 30'unu erkekler oluşturdu.

Bu verilere ilişkin, Masumiyet Müzesi'nin bu başarısının, edebiyatın güçlü eserlerinin doğru bir görsel anlatımla buluştuğunda kitapseverlerle nasıl yeniden ilişki kurabildiğinin çarpıcı bir örneğini oluşturduğu yorumu yapıldı.

