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MASTOB Başkanı Süral'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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MASTOB Başkanı Zafer Süral, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin simgesi olan zaferi kutlayarak, Atatürk, şehitler ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Manavgat Side Turistik İşletmeciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Süral, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Zaferin, milletin birlik ve beraberlik içinde olduğunda aşamayacağı hiçbir engel bulunmadığını tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Süral, şunları kaydetti:

"Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük zaferi bizlere armağan eden silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bu anlamlı günde, ülkemizin birlik ve beraberliğinin daima güçlü kalmasını temenni ediyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Zaferimiz kutlu, Cumhuriyetimiz ilelebet daim olsun."

Kaynak: AA
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