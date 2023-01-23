Masöz, masaj salonuna gelip "İlişki istiyorum" diyen müşteriye haddini bildirdi! Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Avustralya'da bir masaj salonuna giden adam, Jay Ketsiri isimli kadın masöze, "Cinsel ilişki istiyorum" deyince ortalık karıştı. Şaşkına dönen Ketsiri, fiziksel ve sözlü taciz karşısında adama haddini bildirirken, şahsı kapı dışarı etti. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Avustralya'daki bir masaj salonunda yaşanan olay, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tayland masajının yapıldığı bir salona gelen adam, isteği karşısında şaşkına çevirdi.

MÜŞTERİYİ KAPI DIŞARI ETTİ

İsmi Jay Ketsiri olan Taylandlı kadın masöze adam, "Cinsel ilişki istiyorum" dedi. Ahlaksız istek karşısında çok sinirlenen kadın, müşteriyi kapı dışarı ederek haddini bildirdi. Görüntüler güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Hem fiziksel hem de sözlü tacize uğrayan kadın, polise şikayette bulundu. Böyle olayların çok sık yaşandığını belirten Ketsiri, müşterilerin davranışlarının kendilerini küçük düşürdüğünü vurguladı.