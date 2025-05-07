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Maslak'ta Yıkılan İstinat Duvarı Nedeniyle Yol Çöktü

Maslak'ta Yıkılan İstinat Duvarı Nedeniyle Yol Çöktü
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Sarıyer'de istinat duvarının yıkılmasının ardından çökme meydana gelen yolda onarım çalışmaları 5. gününde devam ediyor. Bölgedeki trafik yoğunluğu ve yaya geçişleri ile ilgili detaylar aktarılıyor.

??? Sarıyer'de istinat duvarının yıkılması sonucu çökme meydana gelen yolda, ekiplerin onarım ve güçlendirme çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Maslak'ta 3 Mayıs'ta gece iki şeridi çöken ve uyarı levhaları yerleştirilerek trafiğe kapatılan yol nedeniyle, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yürüyerek işlerine ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, bariyerlerle ayrılan yoldan gidiyor.

Çökme meydana gelen yolda oluşan çukur, harç ve toprakla doldurularak kapatıldı. Ayrıca çökme sebebiyle tıkanan borular için İSKİ ekiplerinin dün başlattığı çalışmalar da devam ediyor.

Öte yandan elektrik dağıtım şirketi ekipleri, çökmenin meydana geldiği yolda tekrar çukur kazarak çalışma başlattı.

Olay

Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde bir inşaat alanına ait istinat duvarının yıkılması nedeniyle hemen yanında bulunan yol çökmüştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen doğal gaz şirketi ekipleri, çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren gaz akışını kesmişti.

Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp, bölgeye uyarı levhaları yerleştirmişti. Cadde yaya ve araç trafiğine kapatılırken, çökmeye neden olan inşaatın mühürleneceği bildirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, park halindeki bir aracın inşaat alanına düştüğü ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, zarar gören doğal gaz hattında akışın normale döndüğü, temiz su hattındaki arızanın giderildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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