Çanakkale'de Masaj Salonunda Çalışan Kadının Yüzüne Kezzap Atan Şüpheli Tutuklandı
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TUTUKLANDIÇanakkale'de masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp kaçan Ramazan Akarsu (41), savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Çanakkale'de masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp kaçan Ramazan Akarsu (41), savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel