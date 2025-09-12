Maryland Deniz Harp Okulu'nda Yanlış Silahlı Saldırgan Alarmı

ABD'nin Maryland eyaletindeki Deniz Harp Okulu kampüsü "yanlış" silahlı saldırgan alarmı nedeniyle bir süre kapalı kalırken, 1 öğrencinin de yaralandığı bildirildi.

The Washington Post'un haberine göre, Maryland'deki Deniz Harp Okulunda silahlı saldırgan alarmı verildi.

Daha sonra "yanlış" olduğu anlaşılan alarmın ardından güvenlik güçleri olay yerine intikal ederken, kampüs de bir süreliğine kapalı kaldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer ise binanın tahliyesi sırasında 1 öğrencinin yaralandığını ve helikopterle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Silahlı saldırı tehdidi eski bir öğrenciden gelmiş

NBC News'un haberinde ise konuya dair bilgisi olan ve adını vermek istemeyen bir kişinin olayın arka planına ilişkin iddialarına yer verildi.

Silahlı saldırı tehdidinin, IP adresini değiştirerek kampüste olduğunu öne süren eski bir öğrenci tarafından yapıldığını söyleyen kaynak, daha sonra bu kişinin kampüste olmadığının anlaşıldığını belirtti.

Ayrıca bu süre zarfında bir öğrencinin, olaya müdahale eden güvenlik görevlisini saldırgan sandığını ve ona eğitim silahıyla saldırdığını aktaran kaynak, öğrencinin, güvenlik görevlisinin açtığı ateşle yaralanarak hastaneye kaldırıldığını öne sürdü.