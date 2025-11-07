Haberler

Maryland'da Şüpheli Paket Alarmı: Birçok Kişi Hastaneye Sevk Edildi

Güncelleme:
ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde beyaz toz içeren şüpheli bir paket nedeniyle bazı kişiler sağlık merkezine sevk edildi. Olay yerinde acil bir tehdit tespit edilmedi, soruşturma ise devam ediyor.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne ulaşan, beyaz toz içeren şüpheli paketin ardından bazı kişilerin üsteki sağlık merkezine sevk edildiği belirtildi.

CNN'in Joint Base Andrews Hava Üssü'nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, üssün içindeki bir bina, bir kişinin şüpheli paketi açması üzerine boşaltıldı.

Bina çevresinde güvenlik kordonu oluşturulurken ekiplerin, olay yerinde acil bir tehdit olmadığı tespitinin ardından konu, Özel Soruşturma Bürosuna devredildi.

Soruşturmaya dair bilgi sahibi iki kaynağa göre, içerisinde beyaz toz bulunduğu belirtilen paketin açılmasının ardından birden fazla kişi, üsteki sağlık merkezine sevk edildi.

Kaynaklardan biri, ekiplerin olay yerinde tehlikeli bir şey tespit etmediğini ancak soruşturmanın devam ettiğini belirtirken şüpheli paketten kaç kişinin etkilendiğine ve hastalığa ilişkin bilgi verilmedi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi ikinci kaynak, pakette yer aldığı belirtilen siyasi propagandanın da değerlendirildiğini aktardı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
