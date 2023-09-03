Marvel'ın Yeni Fantastik Dörtlü'sü İçin Oyuncu Kadrosu Belli Değil

Marvel'ın yeni Fantastik Dörtlü'sü için oyuncu kadrosu henüz duyurulmadı. Ancak Doctor Doom rolü için Josh Hartnett düşünülüyor. Film, planlanan tarihe yetişmeyebilir ve ana kötü adamın kim olacağı da belirsiz.

Marvel'ın Fantastik Dörtlü'sü yeniden başlıyor. Yepyeni simalarla Marvel evrenine geri dönecek seri 2 Mayıs 2025'te izleyicisiyle buluşması planlanıyor. Ancak takvimde planlanan tarihe yetişmesi pek olası değil. Ayrıca Marvel, yeni Fantastik Dörtlü'nün oyuncu kadrosunu da henüz duyurmadı. Lakin Doctor Doom için Jeff Sneider'ın aklında bir isim var. İşte detaylar…

Marvel, yeni Fantastik Dörtlü'süne Doctor Doom seçti!

Fantastik Dörtlü oyuncu kadrosunda merak ettiğimiz sadece dört süper kahraman değil. Ayrıca bu ilk filmin kötü adamlarını kimlerin oynayacağını ve kötü adamların kim olacağını da bilmek istiyoruz. Avengers: Secret Wars ile biten Multiverse Saga'da olduğumuz göz önüne alınırsa, Doctor Doom hikayenin baş düşmanı gibi görünüyor.

Ancak Fantastik Dörtlü'nün hikayesiyle ilgili söylentilerin çoğu, Doctor Doom'un filmin ana kötü adamı olmadığı yönünde. Bunun yerine anti-kahramanın küçük bir rolü olabilir. Fantastik Dörtlü'nün ana kötü adamlarının Galacturs ve Gümüş Sörfçü olacağı tahminler arasında. Bu analizler neticesinde Doctor Doom'un yalnızca filmin jenerik sahnelerinde yer alması hayranlarını şaşırtmayacak.

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Jeff Sneider perşembe günkü The Hot Mic podcastinde Marvel'ın Doctor Doom rolü için Josh Hartnett'i düşündüğünü duyduğunu söyledi. Josh Hartnett, Christopher Nolan'ın Oppenheimer filminde Ernest Lawrence'ı canlandırdı. Son zamanlarda büyük gişe rekorları kıran filmlerde pek görülmeyen aktör Oppenheimer'ın öne çıkan yıldızlarından oldu. Yükselen yıldız Josh Hartnett, Doctor Doom'un yeni versiyonu için biçilmiş kaftan olabilir.

Sneider, Marvel'ın Fantastik Dörtlü için düşündüğü çeşitli oyuncular hakkında ek ayrıntılar da verdi. Bu ek ayrıntılar arasında Sue Storm için Vanessa Kirby'nin de kadroda yer alacağı bilgisi var. Bu doğrulanmış gibi görünüyor. Ayrıca Marvel, Fantastik Dörtlü'yü Görünmez Kadın etrafında çekebilir .

Marvel, Fantastik Dörtlü oyuncu kadrosunu ancak grev bittikten sonra açıklayacak. Ayrıca Marvel, yeni seriyi 2025'e kadar yetiştiremeyebilir. Elbette filmi çekmek ve vizyona zamanında koymak için yeterli zamanı var. Ancak yazarların ve oyuncuların grevlerine ne zaman son verecekleri belli değil. Ayrıca takvimde vizyona girmeyi bekleyen bir sürü proje varken yeni Fantastik Dörtlü sırasını bekleyecek.