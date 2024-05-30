Martı Tag Kurucusu: İBB'nin paylaşımlı yolcu yönetmeliği çıkarmaya yetkisi var

Martı Tag kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Avukatlarımızla baktık, araştırdık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) paylaşımlı yolcu yönetmeliği çıkarmaya yetkisi var." dedi.

Öktem ve beraberindekiler 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen UKOME toplantısını çeşitli sloganlar atarak protesto etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Öktem, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin "UKOME'nin paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkarmaya yetkisi yok" şeklinde açıklama yaptığını hatırlattı.

Buğra Gökçe'nin bu ifadesinin yanlış olduğunu söyleyen Öktem, "Avukatlarımızla baktık, araştırdık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin paylaşımlı yolcu yönetmeliği çıkarmaya yetkisi var." dedi.

Öktem, paylaşımlı yolcu yönetmeliğinin iki yöntemle çıkarılabileceğini vurgulayarak, "Birincisi, UKOME yönetmeliğinin 17. maddesinin 'k' bendine göre, belediye başkanı isterse ilçe belediye başkanlarını oy vermeye davet edip çoğunluğu sağlayabiliyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye başkanlarını UKOME'de oy vermeye çağırıp istediği yönetmeliği çıkartabilir. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği bu metotla çıkarılabilir." diye konuştu.

İkinci yöntemin daha basit olduğunun altını çizen Öktem, şunları kaydetti:

"Belediye Kanununun 15. maddesinin 'b' bendi belediyeye, yani Ulaşım Daire Başkanlığına yönetmelik çıkarma yetkisi vermiştir. Aynı kanunun 18. maddesinin 'm' bendi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine de onaylama yetkisi vermiştir. Yani Ulaşım Dairesi, yönetmeliği yazabilir ve meclis onaylayabilir. Ekrem İmamoğlu inisiyatif alırsa paylaşımlı yolculuk yönetmeliği UKOME tarafından veyahut İBB meclisi tarafından çıkabilir. Kanunlar çok açıktır. Biz bugün buraya sesimizi duyurmaya ve bu paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin İstanbul'a ne kadar lazım olduğunu anlatmaya geldik. Biz İstanbul'da 150 bin sürücüyüz. Türkiye'deki en büyük ulaşım camiasıyız, Türkiye'deki en büyük camialardan biriyiz. Tek yürek, tek vucüt halinde buraya yönetmeliği istemeye geldik. İstanbul'u daha fazla mağdur etmeyin. Bu yönetmeliği çıkartın, İstanbullu rahat bir nefes alsın, ulaşımını kolayca sağlasın. 150 bin sürücü bunu istiyoruz."