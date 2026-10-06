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MARSU, Midyat Toptepe'de 4 bin metrelik atık su hattı döşeme çalışmasını tamamladı

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MARSU, Midyat Toptepe'de 4 bin metrelik atık su hattı döşeme çalışmasını tamamladı
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MARSU, Midyat Belediyesi iş birliğiyle Midyat Toptepe Mahallesi'nde 4 bin metrelik atık su hattı döşeme çalışmasını tamamladı. Mahalle muhtarı, yaklaşık 200 hanenin atık su hattı ve foseptik çukuru ihtiyacının giderilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat ilçesine bağlı kırsal Toptepe Mahallesi'nde 4 bin metre uzunluğunda atık su hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Midyat Belediyesi ile iş birliği yapılarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 bin metre uzunluğunda yeni atık su hattı döşendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toptepe Mahallesi muhtarı Seyfullah Acar, yaklaşık 200 hanelik mahallenin atık su hattı ve foseptik çukuru ihtiyacının giderilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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