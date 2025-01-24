Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi

Bolu'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi
Bakan Tunç'tan Özel'e 'bilirkişi raporu' tepkisi: Korsan metni rapor diye paylaştı

Özel'in paylaştığı "Bilirkişi raporu" doğru mu? Bakan Tunç topa girdi
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Marmaris'te Yelkenli Yatta Terör Operasyonu: 8 Zanlı Yakalandı

Marmaris'te Yelkenli Yatta Terör Operasyonu: 8 Zanlı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir yelkenli yata düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve çeşitli suçlardan aranmakta olan 8 zanlı yakalandı. Operasyonda ayrıca bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki bir yelkenli yatta, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve çeşitli suçlardan 4 yıl 10 aydır aranan 8 zanlı yakalandı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri Serçe Koyu açıklarında bulunan "Maya" isimli yelkenli yata operasyon düzenledi.

Operasyonda yatta bulunan ve "PKK/KCK terör örgütüne üye olma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet", "silahla yağma" suçlarından 4 yıl 10 aydır arandıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yatta yapılan detaylı aramada bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 8 zanlının adalete teslim edildiğini belirterek, "Aranan suçluların sokaklarımızda ve 'Mavi Vatan'da gezmelerine, vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. 'Mavi Vatan'ımızın her noktasında gece gündüz demeden huzur ve güvenliği koruyan, görevlerini canla başla yerine getiren kahraman Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
img

Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı
img

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi
img

En hızlı satılan ikinci el araçlar belli oldu!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Bakan Tekin'den oldukça konuşulacak 'müfredat' çıkışı: Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin

"Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin"
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden video çekip paylaştı: Namus bekçisi değilim ama..
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.