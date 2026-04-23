Muğla'da Tekne Vinç Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir teknenin denize indirilmesi sırasında; vincin kırılan kolu üzerine düşen işçi Tarık Yasin Şahin (21), hayatını kaybetti. Olayın ardından vinç operatörü ile firma sahibi gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki ahşap tekne vinçle denize indirilmek istendi. Bu sırada vincin kırılan kaldırma kolu, teknede halatlar çözmek için bekleyen işçilerden Tarık Yasin Şahin'in üzerine düştü. İhbarla olay yerine sağlık, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in acı haberi alarak sahile gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Şahin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında vinç operatörü ve vinç firması sahibi gözaltına alındı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
