Marmaris'teki uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 7 kilo 68 gram esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Marmaris ilçesinde operasyon düzenlendi. Önceki gün düzenlene operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüphelilerin araçları ile kaldıkları ev ve otel odasında yapılan aramalarda toplam 7 kilo 68 gram esrar, 3 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 41 bin 400 TL para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklandı.