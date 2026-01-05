Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 7 kilo 68 gram esrar ve 41 bin 400 lira ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Marmaris ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilere ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 7 kilo 68 gram esrar, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 400 lira ele geçirildi.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.