Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Marmaris ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 7 kilo 68 gram esrar, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 400 lira ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.