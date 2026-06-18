Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 670 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.İ'nin kullandığı araçta arama yapıldı.
Aramada 5 kilo 670 gram skunk ele geçirildi, Y.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen