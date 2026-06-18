Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 670 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.İ'nin kullandığı araçta arama yapıldı.

Aramada 5 kilo 670 gram skunk ele geçirildi, Y.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Büyükşehir belediye başkanı, CHP'den istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz

Trump'a meydan okudu: ABD denilen bir ortağımız var...
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı

Yaka paça dışarı atılmıştı! İşin aslı başka çıktı
Sürpriz sonuç! Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı

Herkesin fark beklediği maçta soğuk duş!
Vedat Muriqi Fenerbahçe için İstanbul'da

Golleriyle çok can yakacak! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu