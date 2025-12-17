Muğla'da teknenin yanında yüzen yunus sürüsü kamerada
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, tekneyle gezinti yapanlar yunus sürüsüyle karşılaştı. Yunusların ilginç hareketleri cep telefonuyla kaydedildi.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin açıklarında teknenin yanında yüzen yunus sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.
Marmaris açıklarında tekneyle gezintiye çıkanlar, yunus sürüsüyle karşılaştı. Aniden ortaya çıkan yunuslar teknenin yanında yüzdü. Çeşitli hareketler yapan yunus sürüsü ilgiyle izlendi. Yunusları izleyenler o anları cep telefonuyla kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel