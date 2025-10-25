Marmaris'te Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, Sanayii Sitesinde çalışma yürüttü.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.