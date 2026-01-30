Haberler

Muğla'da orman işçisinin 3 yıl önce öldürüldüğü soruşturmada 5 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce cinayete kurban giden Suriye uyruklu orman kesim işçisi Muhammed Karaca'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Yurt dışında bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce öldürülen Suriye uyruklu orman kesim işçisi Muhammed Karaca cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Yurt dışında bulunduğu saptanan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, 23 Aralık 2022 tarihinde Yeşilbelde Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda ağır yaralı olarak bulunan ve hastaneye kaldırılan orman kesim işçisi Muhammed Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda darp izleri bulunduğu belirlenen Karaca'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki incelemeler ile telefon kayıtlarının analizinde, Karaca'nın birlikte çalıştığı kişiler tarafından ormanlık alanda sistematik şekilde darbedildiği ve cinsel saldırıya maruz kaldığı tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, olayda dahli olduğu belirlenen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 26 Ocak 2026 tarihinde İstanbul, Bursa, Karabük, Hatay, Osmaniye ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü ile cezaevinde bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 kişi tutuklandı. 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında olduğu saptanan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor

Altındaki tarihi sıçrayış Avrupa ülkesini alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı