Muğla merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta ilçede meydana gelen silahla kasten yaralama olayının ardından çalışma başlattı.

Saha araştırmaları, teknik analizler ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli yağma" suçlarını işlediği ileri sürülen 8 zanlı tespit edildi.

4 ilde eş zamanlı operasyon

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Nisan'da Muğla merkezli İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli yakalandı, bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 54 fişek ile çok miktarda çek ve senet ele geçirildi.

Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 10 Nisan'da adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ocak ayındaki asıl olayla ilgili daha önce tutuklanan 2 kişiyle birlikte, dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 7 oldu.

Olay

Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi Yat Limanı mevkisinde 28 Ocak'ta bir restoranın önünde meydana gelen olayda, işletme sahibi Ö.Y. (52) silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüpheliler E.C. (25) ile Ö.A. (17), emniyet ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu Aydın'da yakalanmış ve sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.