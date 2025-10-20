Marmaris'te Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçede bir kişiye yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan M.O, O.T. ile onlara yardım ve yataklık ettikleri belirlenen T.D. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.O, O.T. ile T.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Ekim Perşembe günü, Kemeraltı Mahallesi Hasan Işık Caddesi'nde, Ö. A.'yı motosikletinin üzerindeyken arkasından motosikletle yaklaşan iki şüpheli silahla ateş ederek karnından yaralamıştı.