Marmaris'te Heyelan ve Sel Felaketi: Bir Can Kaybı

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış, heyelan ve sele neden oldu. Bir araç sele kapıldı ve can kaybı yaşandı. Muhtar Mehmet Yücel, sürücüye uyarılarda bulunulduğunu ancak kazanın engellenemediğini söyledi.

ARKADAŞI UYARMIŞ

Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Yücel, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Dün akşam saat 18.30 gibi yağmur başladı. Saat 22.00'ye doğru ise şiddetini çok kötü artırdı ve heyelan ile sele sebep oldu. O sırada ben de köyün içindeydim, geziyordum. Bu esnada araçlarımızdan biri sele kapıldı. Maalesef bir de can kaybımız var. Duyduğumuza göre iki arkadaş misafirlikten çıkıyor. 'Buraya girmeyelim, buradan araba geçmez' denmesine rağmen, sürücü 'Ben geçerim' diyerek tek başına sele giriyor. Şu anda konuşulanlar ve bizim duyduklarımız bu yönde" dedi.

Cavit AKGÜN-Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS, (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

