Haberler

Marmaris'te benzin hortumu sızdıran otomobilde yangın çıktı

Marmaris'te benzin hortumu sızdıran otomobilde yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının benzin hortumundan motor üzerine dökülen yakıt nedeniyle çıktığı belirlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Kemeraltı Mahallesi Eski Datça Yolu'nda ilerleyen bir otomobilin motor aksamından dumanlar çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bu sırada sürücü, aracını durdurarak dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının benzin hortumundan motor üzerine dökülen yakıt nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangın sonucu otomobilin motor aksamında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü? Başkaları da yemiş

Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü? Başkaları da yemiş
15 Temmuz’un 10. yılında 40 Anadolu kanalından ortak özel yayın

15 Temmuz’un 10. yılında 40 Anadolu kanalından ortak özel yayın
Kene belası bir ilimizde daha can aldı!

Kene belası bir ilimizde daha can aldı!
Samsun'dan omuzlarda gönderilen Thomas Reis'in yeni takımı belli oldu

Samsun'dan omuzlarda gönderilen Thomas Reis'in yeni takımı belli oldu
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi
Bahçeli haklı mı çıktı? Herkes Haluk Levent ile ilgili bu sözlerini paylaşıyor

Bahçeli haklı mı çıktı? Herkes bu sözlerini paylaşıyor