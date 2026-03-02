Haberler

Marmaris'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

İçmeler Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen programda şehit yakınları, gaziler ve ailelerini Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü çalışanları otelin kapısında karşıladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da masaları gezerek hayırlı iftarlar diledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından davetliler orucunu açtı.

Programda konuşan Kaya, bugün üzerinde huzurla yaşadıkları toprakların, aziz şehitlerin fedakarlığı ve kahraman gazilerin cesareti sayesinde kendilerine emanet olduğu söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerin gösterdiği sabır ve metanetin, milletin birlik ve beraberliğinin en sağlam dayanağı olduğunu belirten Kaya, "Devletimiz, her zaman olduğu gibi bugün de şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındadır. Sizler bizlere bırakılmış en kıymetli emanetlersiniz. Kapımız da gönlümüz de sizlere daima açıktır. Sizlerin huzuru ve refahı bizim için en önemli ve öncelikli sorumluluğumuzdur." dedi.

Programa, Marmaris Belediye Başkan Vekili Hüseyin Süer, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
