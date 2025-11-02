Haberler

Marmaris'te 'Pazar Sabah Namazı Buluşmaları' Etkinliği Başladı

Marmaris'te 'Pazar Sabah Namazı Buluşmaları' Etkinliği Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris'te 30 hafta sürecek 'Pazar Sabah Namazı Buluşmaları' etkinliğinin ilk buluşması gerçekleştirildi. Etkinlikte zikir, sohbetler ve fıkhi sorulara cevaplar verildi. Katılımcılar arasından Umre ödülleri verilecek.

Marmaris ilçesinde 30 hafta sürecek "Pazar Sabah Namazı Buluşmaları" etkinliğinin ilk buluşması gerçekleştirildi.

Marmaris Merkez Camileri Derneğince organize edilen etkinlik Yeni Cami'de başladı.

30 hafta boyunca her pazar sabahı gerçekleştirilecek etkinlikte zikir, Esmaü'l-Hüsna sohbetleri yapıldı, sorulan fıkhi sorulara cevaplar verildi.

Her ay merkez mahallelerdeki farklı bir camide gerçekleştirilecek etkinliğin ilkinde Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can "Allah Teala'nın zati ve subiti sıfatları" üzerine sohbet etti.

Yaklaşık 150 kişi katılım sağladığı ilk programın sonunca çorba ikram edildi.

Etkinliği düzenleyen dernek tarafından gençlerin ve cemaatin teşviki amacıyla bütün programı takip eden 10-25 yaş arası gençlerden 2 kişi, 26 yaş ve üzeri cemaatten 1 kişinin, yanında eşi veya bir arkadaşını da götürmek üzere kura ile Umreye gönderileceği kaydedildi.

Ayrıca Esmaü'l-Hüsna'yı ezberleyenler arasından 1 kişinin de kura ile Umre ödülü verilecek.

Buluşma gelecek hafta Marmaris Yeni Cami'de yapılacak.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.