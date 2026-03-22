Marmaris'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 İngiliz turist ağır yaralandı

Marmaris'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 İngiliz turist ağır yaralandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki İngiliz turist ağır yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 İngiliz turist ağır yaralandı.

İngiliz uyruklu S.J.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda B.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü S.J.C. ile arkasında yolcu olarak bulunan vatandaşı W.P.M. yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan W.P.M, müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İngiliz turistlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
