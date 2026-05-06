Marmaris'te orman yangını tatbikatı yapıldı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Orman Yangınlarıyla Mücadele İşbaşı Eğitimleri' çerçevesinde Marmaris'te tatbikat yapıldı. 140 yangın söndürme işçisinin katıldığı tatbikatta, ekipman kullanımı ve yangın müdahalesi konuları üzerinde duruldu.

Asparan mevkisindeki eğitimlerde ekiplere, ekipmanların kullanımı ile yangın esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularının anlatılmasının ardından tatbikat yapıldı.

Tatbikata, yangın söndürme helikopteri, 21 arazöz ve ilk müdahale aracı ile 140 yangın söndürme işçisi katıldı.

50 gönüllünün yanı sıra Aksaz Deniz Üs Komutanlığı itfaiye ekiplerinin de destek verdiği tatbikatta, senaryo gereği iki farklı noktada çıkan orman yangınına müdahale edildi.

İlk yangın yer ekiplerinin müdahalesiyle, ikinci yangın ise helikopterin su atışıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Gönüllülere ekipman desteği

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, yaklaşık 190 personelin katılımıyla 2026 yılı işbaşı eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.

Eğitimlerin sonunda yangın söndürme gönüllülerine yanmaz kıyafet ve bot teslim edildiğini aktaran Şahin, ayrıca iş güvenliği konularında düzenlenen yarışmayla farkındalık oluşturduklarını kaydetti.

Yangın sezonu hazırlıklarına da değinen Şahin, "Çetibeli mevkisinde konuşlu Marmaris helikopteri 1 Mayıs itibarıyla göreve başladı. İkinci helikopterimiz ise 1 Haziran'da Hisarönü mevkisinde göreve başlayacak." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
