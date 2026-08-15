Marmaris'te Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
MÜDAHALE SÜRÜYORMuğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu'nda çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu'nda çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları, 16 helikopter, 7 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ile 178 personel ile sürürülüyor.
Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı