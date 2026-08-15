Marmaris'te Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu'nda çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları, 16 helikopter, 7 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ile 178 personel ile sürürülüyor.

Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı