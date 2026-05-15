Marmaris'te 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' mesleki eğitim fuarı açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunması ve kariyer planlamalarına destek için "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla Mesleki Eğitim Fuarı açıldı.

Muğla Valiliğince 2026 yılının "Gençlik Yılı" ilan edilmesi doğrultusunda gerçekleştirilen Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi bahçesindeki fuarın açılış programına, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, eşi Sümeyra Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel katıldı.

Katılımcılar, fuar alanında kurulan ve farklı meslek branşlarını tanıtan stantları ziyaret ederek öğrenciler ve eğitimcilerle bir araya geldi.

Yürütülen projeler ve mesleki eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Kaya, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönelmesinin önemine dikkati çekti.

Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte, gençlerin farklı meslek alanlarını yakından tanıması ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlandığı kaydedildi.