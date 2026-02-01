Haberler

Marmaris'te makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Marmaris Hisarönü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne, içinde 2 kişiyle birlikte Kıyı Emniyeti'nin hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarıldı ve marinaya yanaştırıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Hisarönü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, marinaya yanaştırıldı.

Marmaris ilçesi Hisarönü açıklarında bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-2' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, marinaya yanaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
