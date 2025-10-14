Marmaris'te Liman Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, liman güvenliğine ilişkin konuların değerlendirildiği Liman Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Sarıana Mahallesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı'ndaki Albatros Marina'da, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleştirilen Liman Güvenlik Toplantısı'na ilgili kurum amirleri ve yetkilileri katıldı.

Toplantıda, liman sahasında yürütülen güvenlik uygulamaları, denetim faaliyetleri ve alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Kaya, Marmaris'in deniz turizmi açısından önemine dikkati çekerek, liman güvenliğinin en üst seviyede tutulmasının hem yerli ve yabancı misafirlerin güvenliği hem de ilçenin itibarı açısından önem taşıdığını kaydetti.

Toplantı, değerlendirmelerin ardından alınan kararların uygulanmasına yönelik planlamalarla sona erdi.