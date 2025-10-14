Haberler

Marmaris'te Liman Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Marmaris'te Liman Güvenlik Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Liman Güvenlik Toplantısı'nda liman güvenliği, denetim faaliyetleri ve alınacak tedbirler değerlendirildi. Kaymakam Nurullah Kaya, liman güvenliğinin deniz turizmi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, liman güvenliğine ilişkin konuların değerlendirildiği Liman Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Sarıana Mahallesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı'ndaki Albatros Marina'da, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleştirilen Liman Güvenlik Toplantısı'na ilgili kurum amirleri ve yetkilileri katıldı.

Toplantıda, liman sahasında yürütülen güvenlik uygulamaları, denetim faaliyetleri ve alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Kaya, Marmaris'in deniz turizmi açısından önemine dikkati çekerek, liman güvenliğinin en üst seviyede tutulmasının hem yerli ve yabancı misafirlerin güvenliği hem de ilçenin itibarı açısından önem taşıdığını kaydetti.

Toplantı, değerlendirmelerin ardından alınan kararların uygulanmasına yönelik planlamalarla sona erdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
Trump'tan İngiltere Başbakan'ına soğuk duş: Gel konuş dedi, sonra umursamadı

Trump'tan İngiltere Başbakanı'na sahnede büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.