Marmaris'te Kaybolan Rus Turist Bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve kaybolan Rus kadın turist, arama kurtarma ekipleri tarafından kısa sürede bulundu ve sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkıp kaybolan kadın turist, bulundu.

Rusya'dan Marmaris'e gelen kadın turist, akşam saatlerinde yürüyüş yapmak üzere Karya yoluna çıktı. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamayınca, beraber tatil yaptığı arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri sevk edildi. İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş da bölgeye gelirken, ekipler, önce seslenerek kayıp turistle temas kurmaya çalıştı. Ardından dron ile yapılan taramada turistin yeri tespit edildi. Kısa sürede ulaşılan Rus turist, bulunduğu noktadan alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
