Marmaris'te Kadına Şiddet Uygulayan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kadına şiddet uyguladıkları iddiasıyla 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Armutalan Mahallesi'nde 2 Haziran'da bir restoranda meydana gelen kadına şiddet görüntülerinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı duruşu vardır. Söz konusu olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. İşletme ve çalışanlarla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle sürdürülmekte olup, gelişmeler tüm yönleriyle yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İşletme mühürlendi

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada ise kadına yönelik şiddet görüntülerinin de yer aldığı sosyal medya paylaşımları sonrasında belediye birimlerinin harekete geçtiği kaydedildi.

Ekiplerin yaptığı çok yönlü incelemeler ve denetlemeler sonrasında işletmeye Kabahatler Kanunu kapsamında çeşitli cezalar uygulandığı bildirilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Para cezalarının yanı sıra tüm olumsuzluklar değerlendirilerek işletme mühürlenmiştir. Marmaris Belediyesi olarak hem kamu düzenini hem de ilçemizin turizm değerini korumaya kararlıyız. Kentimizin turizm imajını zedeleyen olaylara ve ilçemize zarar verecek her türlü davranışa karşı tavizsiz duruş sergilemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurunu bozan hiçbir duruma ve kişiye müsamaha göstermeyeceğiz."