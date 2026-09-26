Haberler

Marmaris'te kaçak sigara imalatına yönelik baskında 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak tütün ve sigara imalatına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, operasyonda çok sayıda tütün ürünü ve makine ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak tütün ve sigara imalatına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

İstihbarat ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede kaçak imalathane olarak kullanılan 2 depo ve iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 11 bin 348 mükerrer bandrollü tütün paketi, 252 bin 202 boş tütün ambalajı, 91 bin 860 sahte TAPDK bandrolü, 28 bin 295 tütün etiketi, 9 bin bandrolsüz boş makaron, 885 kilogram kıyılmış tütün, 77 gümrük kaçağı sigara ve 6 adet 50 gramlık gümrük kaçağı puro tütünü ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca barkod ve seri numarası basımında kullanılan lazer makinesi, ambalaj vakumlama makinesi ve tütün ambalajlama makinesine el konuldu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
New York’u alarma geçiren olay: Kanalizasyondan çıkan 3 kişiden 2’si gözaltında

Şehir, kanalizasyondan çıkanlarla alarma geçti: Niyetleri farklı çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 ay tedavi gördü ama olmadı! Barış Özbay eski hayatına geri döndü

Barış eski hayatına geri döndü! Son hali içler acısı
Ülkedeki Müslüman okullarına gelen e-posta ekipleri alarma geçirdi

Ülkedeki Müslüman okullarına gelen e-posta ekipleri alarma geçirdi
Almanya'da sığınma merkezinde dehşet: Türk kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korktuğu başına geldi: Sığınma evinde, ayrı yaşadığı eşi katletti!
OpenAI'dan çarpıcı itiraf: Yapay zeka ajanları 53 olayda ChatGPT kullanıcılarının görüntüsünü başka yere aktardı

Yapay zeka ajanları sınırı aştı! OpenAI 53 olayı itiraf etti
Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Top oynadığı sahadaki görevi şaşkına çevirdi
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı

Maç sonunda da herkesi kendine hayran bıraktı

Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni

İşte Fenerbahçe taraftarını gece uyutmayan cezanın nedeni