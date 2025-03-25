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Marmaris'te İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi, emniyet ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazı alanında ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli teçhizatlar ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçmeler Mahallesi'ndeki dağlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, H.A, A.E. ve H.K'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada metal arama dedektörü, patlayıcı düzenek, jeneratör, akü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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