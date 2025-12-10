Haberler

Marmaris'te ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapıldı

Marmaris Belediyesi, ihtiyaç sahibi 53 haneye 500 kilogram odun yardımı ulaştırdı. Toplamda yaklaşık 27 ton odun, sosyal destek çalışmaları kapsamında hanelere teslim edildi.

Marmaris Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyeye başvuruda bulunan 53 haneye odun yardımı yapıldığı belirtildi.

Yerel dayanışmayı güçlendiren sosyal destek çalışmaları kapsamında Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara odun yardımının düzenli şekilde ulaştırıldığı kaydedildi.

Başvuruda bulunan 53 haneye 500 kilogram odun teslim edilirken yaklaşık 27 ton odunun yakacak şekilde hazır olarak gönderildiği bildirildi.

Belediye ekiplerinin hanelere kadar odunları götürüp teslim ettiği vurgulanan açıklamada, " Marmaris'te kimsenin soğukta kalmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya kış boyunca devam edeceğiz."ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
