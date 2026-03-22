Marmaris'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Çalınan altın küpe, satıldığı kuyumcudan geri alınarak sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir ikametten ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gölenye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ev sahibi T.K, polise verdiği bilgide, ikametindeki masanın üzerine bıraktığı altın küpesinin bir tekinin yerinde olmadığını fark ettiğini beyan etti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, küpeyi binanın dış cephe tadilatında çalışan yaşı küçük M.D'nin aldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, küpeyi çaldığını ve Tepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 12 bin 560 liraya sattığını itiraf etti.

Kuyumcudan muhafaza altına alınan altın küpe, sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
