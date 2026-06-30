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Marmaris'te Çamurlubük ve İnbükü koyları çöplerden arındırıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve denizcilerin işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Çamurlubük ve İnbükü koylarındaki atıklar toplandı. Gün boyu süren çalışmalarla kıyı şeridi temizlenirken, doğal alanların korunması için duyarlılık çağrısı yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve denizcilerin işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, kıyı şeridinde biriken atıklar toplandı.

Hisarönü Körfezi'nde yer alan Çamurlubük sahilinde kampçılar ve ziyaretçiler kaynaklı yoğun atık birikiminin tespit edilmesi üzerine temizlik çalışması başlatıldı.

"Sailing Mia" teknesi ekibi ile belgesel yapımcısı Savaş Karakaş öncülüğünde 27 Haziran Cumartesi günü düzenlenen etkinliğe, Marmaris Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Ella Marina, amatör denizciler, yelkenciler ve kampçılar destek verdi.

Tekneleriyle bölgeye gelen ve botlarla kıyıya ulaşan çok sayıda gönüllü, yoğun bir çalışmayla Çamurlubük sahilindeki çöpleri topladı. Buradaki çalışmaların ardından botlarla İnbükü koyuna geçen ekipler, bu alanda da detaylı bir temizlik faaliyeti yürüterek kıyı şeridindeki atıkları bölgeden uzaklaştırdı.

Gün boyu süren çalışmalar sonucunda her iki koy da çöplerden arındırılırken, doğal alanların korunması ve çevre temizliğinin sürdürülebilirliği için ziyaretçilerin daha duyarlı davranması gerektiği vurgulandı.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, kentin doğal değerlerini korumaya yönelik gönüllü iş birliklerine destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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