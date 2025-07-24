Marmaris'te Genç Adamın Ölümü İçin Aile Adalet Yürüyüşü Düzenleyecek

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada hayatını kaybeden Arda Deniz Onat (22) için ailesi ve yakınları yarın 'adalet yürüyüşü' düzenleyeceklerini belirtti. Aile bireyle kendilerine destek olunması çağrısında bulndu.

Olay, 20 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan 'Arda Deniz' adlı teknede meydana geldi. Teknede Arda Deniz Onat ile Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai arasında kavga çıktı. Onat, başına aldığı darbe sonucu denize düştü. Onat, babası Kenan Onat tarafından baygın halde sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınan Arda Deniz Onat, Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Onat, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kavgada yaralanan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai ise kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Arda Deniz Onat'ın cenazesi ise 21 Temmuz'da Bozburun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'ARDA'YA HİÇ VURMADIM'

Şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Coşkun Volkan Canfedai, tatil için gittikleri Marmaris'te arkadaşlarının daveti üzerine 'Arda Deniz' isimli tekneye gittiklerini söyledi. Tekne sahibi ile yaşanan tartışmanın saldırıya dönüştüğünü ileri süren Canfedai, "Sadece nezaketle bir şeyler sorduk ama çok sert karşılandık. Tekne sahibi kürekle saldırdı. Arda'ya hiç vurmadım, ona zarar vermedim. Kendimi korumaya çalıştım. Linç edilmek istendik" dedi.

'BOĞMAYA ÇALIŞMADIM, SADECE YÜZÜNE VURDUM'

Şüphelilerden Sinan Yetkin ise tartışma sonrası balıkçı teknesiyle ayrıldıklarını ancak Arda ile babasının botla peşlerinden geldiklerini söyleyerek, "Ellerinde kürek vardı. Babası bana sertçe vurdu, ardından arbede yaşandı. Arda'nın sadece yüzüne birkaç kez vurduğumu hatırlıyorum, onu boğmaya çalışmadım. Denize düştüğünü de fark etmedim" ifadelerini kullandı.

'SADECE KENDİMİ SAVUNDUM'

Arda Deniz Onat'ın babası Kenan Onat'tan ve teknedeki diğer personellerden şikayetçi olduğunu belirten Selim Yetkin de "Teknedeki tartışmayı uzatmak istemedik ama onlar botla peşimizden gelip, saldırgan tavırlar sergiledi. Babası arkadaşlarıma vurdu, sadece kendimi savundum. Olay sırasında Arda'nın denize düştüğünü görmedim, o sırada başkasıyla boğuşuyordum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

AİLEDEN TEPKİ: ADALET İSTİYORUZ

Onat'ın ailesi, şüphelilerin ifadelerine tepki göstererek yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. Aile ve yakınlarının, yarın Bozburun'da gerçekleştireceği yürüyüşte 'adalet' çağrısında bulunacağı belirtildi.