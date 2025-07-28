Marmaris'te Denizde Boğulma Olayı: 30 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize giren 30 yaşındaki Orkun Ege Kavak, hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Turunç Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Orkun Ege Kavak (30), vatandaşlar tarafından 3-4 metre derinlikte hareketsiz halde bulundu.

İlk müdahalesini yapan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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